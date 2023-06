Presentazione del libro "Dear Gigi"

Martedì 27 giungo alle ore 20:30, presso il Centro Polivalente “La Roggia” di San Zenone degli Ezzelini, verrà presentato il libro di Filippo Cerantola “Dear Gigi. Sondaggi nel carteggio di Luigi Meneghello conservato alla Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza”. L’autore dialogherà con Giancarlo Cunial, che dopo aver conseguito la laurea in Filosofia all'Università di Padova è stato docente di Storia e Filosofia all'Istituto Cavanis-Canova di Possagno e collaboratore alla direzione del Museo Canova. Il volume, fresco di stampa, analizza una cospicua parte del materiale epistolare di Meneghello conservato alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Tale documentazione, donata dallo stesso Meneghello, dalla moglie Katia e dai nipoti Giuseppe e Fina, è stata depositata nella civica vicentina fra il 1999 e il 2015: si compone di 4.074 lettere che abbracciano un arco cronologico compreso tra il 1948 e il 1999. Il libro di Cerantola, scaturito dalla sua tesi di laurea in Lettere moderne, propone l’analisi di un rilevante numero di lettere presenti nelle Carte meneghelliane della Bertoliana - da Norberto Bobbio a Primo Levi, da Goffredo Parise a Neri Pozza - contestualizzandole in rapporto alla produzione letteraria dello scrittore di Malo, di cui si offre anche la storia e la ricezione da parte di pubblico e critica.