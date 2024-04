Dal 19 aprile 2024 al 12 maggio 2024 si svolgerà a Treviso una interessantissima rassegna dedicata alla cultura armena e alla commemorazione del genocidio che il popolo armeno ha subito 109 anni orsono nell’Impero ottomano. Il titolo della rassegna è Armellino in fiore. Una scelta evocativa, che allude alla pianta dell’armellino, uno dei simboli dell’armenità. Con il suo legno viene costruito il duduk, il più noto strumento musicale armeno. Il progetto di questa rassegna è stato ideato da Gayane Sahakyan, da qualche anno cittadina trevigiana di origini armene che, con vera passione e determinazione, si impegna per far conoscere il suo popolo e la sua terra d’origine in Italia.Gli eventi in programma hanno visto il patrocinio e la coordinazione del Comune di Treviso e il patrocinio del Consolato Onorario della Repubblica d’Armenia di Venezia. Hanno collaborato l’Unione Armeni d’Italia (Milano), la Fondazione Federpiazza (Treviso) la Galleria Antikyan (Yerevan), l’Associazione Italiarmenia (Padova) e l’Associazione musica.org (Treviso).

Gli eventi si svolgeranno con la seguente cadenza:

19 aprile: Inaugurazione presso il Museo Civico Luigi Bailo, alle ore 17.00 della mostra personale dell’artista armeno Ararat Sarkissian intitolata Alla ricerca del paradiso. La mostra resterà aperta fino al 12 maggio.

24 aprile: Nella data considerata il “Giorno della Memoria” del genocidio armeno, presso il Museo Bailo (Sala Zanini), alle ore 17.00, avrà luogo la presentazione del libro Il Genocidio armeno. Dalle cause storiche alle conseguenze odierne, Prefazione Antonia Arslan, (Piazza Editore. Il professor Baykar Sivazliyan, presidente dell’Unione Armeni d’Italia, armenista e autorevole membro della Diaspora in Italia, ne discuterà con l’autrice, Sandra Fabbro Canzian.



