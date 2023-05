Presentazione del libro "Geopolitica. Capire il mondo in guerra" con Greta Cristini

Fondazione Imago Mundi è lieta di accogliere martedì 23 maggio alle 19.00 l'analista di geopolitica, collaboratrice di Limes e reporter di guerra Greta Cristini, che presenterà a Treviso in prima nazionale il suo libro "Geopolitica: capire il mondo in guerra", frutto dell'esperienza maturata nell'Ucraina martoriata dalla guerra.

L’attacco russo all’Ucraina ha ridato attualità a parole che pensavamo appartenere al passato – o a un presente molto distante da noi: esercito, intelligence, escalation, armi nucleari. Greta Cristini ha girato in lungo e in largo le campagne dell’Ucraina dilaniata dal conflitto e ha raccolto le sue riflessioni nel libro “Geopolitica: capire il mondo in guerra”.

Durante l’incontro, si parlerà dell’aiuto che può venire da questa disciplina per orientarsi in una realtà sempre più complessa, in cui convergono molti altri fattori: per comprendere gli inquietanti sviluppi bellici di questa nuova epoca è necessario infatti spogliarsi delle proprie convinzioni etiche e ideologiche e vestire i panni degli attori in gioco, in modo da cogliere l’intreccio fra dinamiche militari e retaggi storici e antropologici, vincoli geografici, paure collettive e interessi politico-economici delle nazioni.

L’incontro si inserisce nell’ambito del calendario di eventi pubblici organizzato da Fondazione Imago Mundi come parte dell’offerta culturale legata alla mostra “La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata”, in corso alle Gallerie delle Prigioni.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Si consiglia di prenotare il proprio posto tramite Eventbrite, per informazioni www.fondazioneimagomundi.org