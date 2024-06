Presentazione libro "I giardini di Palazzo Giacomelli"

Emerge una storia segreta dietro l’imponente facciata di Palazzo Giacomelli a Treviso, edificio monumentale affacciato sul Sile di origine tardo seicentesca, tra i maggiori in città, oggi sede di rappresentanza di Confindustria Veneto Est e spazio da almeno un decennio anche per numerose iniziative culturali. La scoperta è della storica dell’arte trevigiana Luciana Crosato Larcher, già autrice di un’apprezzata monografia su questo stesso edificio, edita appunto dieci anni fa in occasione del restauro integrale del Palazzo da parte dell’Associazione Industriali. E la sorpresa è che un tempo, dietro l’architettura e gli affreschi di ispirazione veneziana, esisteva un sorprendente giardino di cactus, realizzato da Angelo Giacomelli da inizio Ottocento.

Questa storia è raccontata in un volume I giardini di Palazzo Giacomelli edito da Antiga che contiene anche la riproduzione anastatica del catalogo delle specie presenti realizzato nel 1842 dallo stesso Angelo Giacomelli, appassionato botanico.

Il libro di Luciana Crosato Larcher sarà presentato lunedì 10 giugno alle 17,30 proprio a Palazzo Giacomelli a Treviso (piazza Garibaldi 13). In apertura il saluto di Maria Cristina Piovesana, Past President di Confindustria Veneto Est, e poi la stessa Luciana Crosato Larcher dialogherà con l’architetto Giuseppe Rallo e la scrittrice e giornalista Isabella Panfido.

Il giardino perduto di Palazzo Giacomelli era stata un’oasi ricca di quasi ottocento esemplari, tanto eccezionale per l’epoca che il proprietario nel 1845 ricevette dall’Orto Botanico di Padova, il primo premio “Collezioni più complete e rare”.

Il volume è corredato da disegni tratti dalle riviste ottocentesche che illustrano alcune delle varietà di cactus presenti nel giardino trevigiano mentre in appendice si trovano brevi note dedicate al palazzo e ai tre esponenti della famiglia Giacomelli a cui fa riferimento lo studio.

Gli incontri della Biblioteca d’Impresa Confindustria Veneto Est ricevono il sostegno di CentroMarca Banca.