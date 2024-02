Presentazione del libro "L'ho scritto sui vetri col mio respiro"

PINA MICHELA CARIA PRESENTA IL SUO LIBRO 'L'HO SCRITTO SUI VETRI COL MIO RESPIRO', DOMENICA DEL 03/03/2024, A VILLA GUIDINI 52 IN ZERO BRANCO.

UNA RACCOLTA DI DIECI RACCONTI, DOVE L'AUTRICE RESTITUISCE CON LA PAROLA SCRITTA LE RISONANZE EMOZIONALI DI ESPERIENZE VISSUTE, CONVINTA CHE LA VITA OFFRA CON LE ESPERIENZE PERCETTIVE SENSORIALI LA CONSEGNA DI ESSE ALL'UNIVERSO PERCETTIVO EMOZIONALE, PER LA COMPRENSIONE E L'ELABORAZIONE DEL PROPRIO VISSUTO IN UNA PROSPETTIVA DI INFINITO NELL'ATTIMO CHE ESPRIME IL SENSO DELLA VITA. NEL SUO VIAGGIO INTROSPETTIVO, L'AUTRICE LAVORA LA SUA VITA COME FARINA AL SETACCIO E PASTA DI PANE. LA MASTICAZIONE DEL DOLORE RICHIEDE LA MAGGIORE DEDIZIONE POSSIBILE, PER POTER ESSERE RICONOSCIUTO, DECODIFICATO E RESTITUITO ALLA PROPRIA STORIA CON DIGNITA' E RISPETTO. LE CICATRICI SERVONO PER RICORDARCI CHE NULLA DI NOI MERITA L'OBLIO.