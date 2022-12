Serata di presentazione da parte dell'autrice Tatiana Vecchiato che ci guiderà anche in una meditazione natalizia.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a conegliano@psicosintesieducativa.it



Presso la Biblioteca "Libri per la vita" dell'Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa a Conegliano in via Vital, 98/B Centro Giano