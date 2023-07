"Agostino Ancilotto: Il volto di un eroe dell'aviazione", presentazione del libro da Lovat

"Agostino Ancilotto Il volto di un eroe dell'aviazione" di Mirko Sernaglia, sarà presentato sabato 15 luglio alle ore 18 presso la libreria Lovat di Villorba. ​L'autore con passione, energia e impegno, ha realizzato un sogno che non solo rende omaggio inaspettato e dunque maggiormente encomiabile alla memoria di Agostino Ancilotto, del quale le parole di Claudia Loredana Salsa Comisso e del suo fratello Giovanni definiscono l'ardore e l'ardire, ma completa anche un vuoto nella storiografia degli eroi trevigiani e italiani. Non è retorico far notare che Agostino Ancilotto morì per la Patria in divisa dei Lanceri di Novara, la stessa scelta da Gabriele d'Annunzio l'11 settembre 1919 per intraprendere la Marcia da Venezia a Ronchi fino a Fiume, dove ad attenderlo c'era Giovanni Comisso. Una storia speciale trevigiana senza eguali.