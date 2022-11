Presentazione del libro "Un una notte d'estate ho visto il futuro"

Le aziende stanno cambiando tanto velocemente quanto il mondo che le circonda? E come potranno trovare l'equilibrio necessario a gestire le accelerazioni imposte dal mutevole contesto in cui viviamo? Sono queste le domande che Cristiano Boscato – uno dei massimi esperti italiani di Digital Transformation, Collaboration e Intelligenza Artificiale per il business – si pone e a cui cerca di dare delle risposte nel suo primo libro edito da Franco Angeli “In una notte d'estate ho visto il futuro - Cultura, tecnologia e persone per le aziende di domani”, recentemente uscito in libreria e negli store digitali. Giovedì 17 novembre alle ore 18:30, Cristiano Boscato e Andrea Bettini – narratore d'impresa, Co-founder di Perissinotto & Bettini Associati, Partner di The Human Factory, Direttore Didattico di Alta Via Camp e curatore di Dialoghi D'Impresa – presenteranno il libro in anteprima a Treviso, presso la Library dell'H-FARM Campus. Il ricavato sarà devoluto a sostegno della Fondazione H for Human, che favorisce la diffusione di una educazione digitale e inclusiva a chi ha più difficoltà, fisiche o economiche.

