Presentazione libro "Noi, le ragazze e i ragazzi del ’52. L’età dell’oro di Pieve di Soligo negli anni del Secondo Dopoguerra”

L’appuntamento è per venerdì 15 dicembre alle ore 20.45 nell’auditorium comunale “Battistella Moccia“ di piazza Vittorio Emanuele II: nell’evento che viene proposto con il contributo della Città di Pieve di Soligo, si presenta il volume “Noi, le ragazze e i ragazzi del ’52. L’età dell’oro di Pieve di Soligo negli anni del Secondo Dopoguerra”, autore il dottor Giuseppe Munari. A pochi mesi dalla proiezione in pubblico nel febbraio 2023 del filmato “Noi, le ragazze e i ragazzi del ‘52”, scritto e prodotto da Giuseppe Munari, con il contributo della classe del 1952, realizzato in collaborazione con Terenzio Del Grosso, quel sapiente intreccio di immagini e testo, animato dalla voce narrante di Massimo Rinaldi, è diventato un libro, piattaforma editrice Youcanprint.

Corredato da ricca e interessante documentazione fotografica della storia di Pieve di Soligo, riconosciuta come “Città” per decreto presidenziale dell’8 aprile 2021, il volume contiene la presentazione a firma del sindaco Stefano Soldan e dell’assessore alla cultura Luisa Cigagna, e si avvale della prefazione dello storico Enrico Dall’Anese. I dodici capitoli della pubblicazione riportano alla memoria collettiva - secondo Munari - “gli anni del “Secondo dopoguerra”, definiti ora anche quelli dei “boomer”, cioè dei figli del boom economico e demografico: per un particolare insieme di circostanze, sicuramente non più ripetibili, essi hanno rappresentato per Pieve di Soligo quella che può essere definita la sua “età dell’oro””. Il libro si può considerare un viaggio illustrato della mente e del cuore, attraverso le parole, le immagini e i ricordi di una Pieve ricca di volti, storie, personaggi illustri, vita di popolo, feste e ricorrenze: questo percorso scritto e ritratto in bianco e nero ha il pregio di raccontare un’intera epoca con sentimenti profondi e affetti sinceri, rappresentando “un patrimonio da trasmettere alle generazioni future e un invito, in particolare ai più giovani, a riflettere sulla propria identità”.

Il programma della serata del 15 dicembre, moderata da Marco Zabotti, prevede l’introduzione e il coordinamento dell’assessore e vice sindaco Luisa Cigagna e i dialoghi con l’autore Giuseppe Munari e il curatore del’editing Terenzio Del Grosso. Saranno presentati in visione alcuni brani filmati dell’omonimo documentario. La cittadinanza è invitata e l’ingresso è libero. Al termine, l’offerta di un brindisi natalizio ai partecipanti.