All'Agriturismo Mondragon la presentazione del libro "Un re in cucina: il maiale"

Un evento proposto grazie alla collaborazione interregionale con la Condotta di Novara, la Comunità d’la Duja Nuarésa e il Presidio dell'Oca in Onto. Domenica 23 ottobre, ore 12.30, vi invitiamo presso l'agriturismo Mondragon per la presentazione del libro "Un re in cucina: il maiale" assieme gli autori Elena Covini e Roberto Pelosini.



Il dialogo con gli autori avverrà durante il pranzo in cui assaggeremo i salumi novaresi in gemellaggio con la nostra Oca in Onto, per scoprirne affinità e differenze.



Quota per il pranzo: 35€ (33€ soci Slow Food)