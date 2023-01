Presentazione del libro "Lo strappo sospeso" di Valentina Calzavara

Giovedì 19 gennaio, alle 21, al centro polifunzionale “A. Palladio” (in via Roma) a Cessalto, la presentazione del libro “Lo strappo sospeso” scritto dalla giornalista Valentina Calzavara per Tab Edizioni. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Cessalto, vedrà l’autrice dialogare con Paola Carmignola, infermiera di lungo corso della terapia intensiva dell’ospedale di Treviso, e don Felice Chech, padre camilliano e cappellano nella stessa struttura.

L’incontro sarà l’occasione per volgere uno sguardo al passato aprendo un momento di riflessione sull’impatto che le varie ondate della pandemia hanno avuto sulle nostre vite ma anche di guardare al futuro, cercando gli strumenti per superare il lutto e la sofferenza che, ognuno a suo modo, ha sperimentato. L’opera che verrà presentata è infatti una cassetta degli attrezzi per uscire dall’angoscia di questo tempo e curare la ferita di chi è stato toccato dalla dimensione della perdita e del lutto da Covid. Poiché questa circostanza è diversa da tutte le altre e, con le sue 180mila vittime solo in Italia, si presenta come una tragedia collettiva di portata epocale.

Cancellare dalla memoria ciò che è stato non ci aiuterà a superarlo fino in fondo. Partendo da questa consapevolezza, l’autrice sonda la platea dei singoli individui e delle comunità colpite. Cosa si prova? Quali possono essere le vie di uscita? Il libro vuole essere una guida rivolta a chi ha sofferto la perdita in ogni sua forma: diretta o indiretta. Vengono proposte un insieme di storie di chi, nei contesti familiari e professionali, ha vissuto il lutto da Covid accompagnate dalla risposta in chiave propositiva di un gruppo di esperti capaci di suggerire una rotta per provare a rinascere.

I contributori che intervengono, facendo “da specchio” alle testimonianze del lutto sono il sociologo Domenico De Masi, la psicologa Maria Rita Parsi, l’antropologo Marco Aime, la giornalista Annalena Benini, il tanatologo Lorenzo Bolzonello, la bioeticista Luisella Battaglia, il filosofo Massimiliano Valerii, lo psicologo David Lazzari, la psicoterapeuta Vera Slepoj, la criminologa Roberta Sacchi, lo psicologo Pasquale Borsellino, il medico Antonella Vezzani, la teologa Lucia Vantini. Ad impreziosire l’opera un messaggio di Papa Francesco che ha avuto modo di leggere in anteprima l’opera sottolineandone l’attualità. «Ho apprezzato il tuo lavoro e la tua sensibilità» scrive il Santo Padre nella lettera all’autrice. La prefazione è firmata da Lidia Ravera.

***Biografia dell’autrice:

Valentina Calzavara, nata a Padova nel 1987, giornalista professionista, scrive per i quotidiani veneti del Gruppo GEDI in particolare La Tribuna di Treviso. Per il settimanale Grazia (Mondadori) è stata inviata in Nicaragua per documentare la condizione femminile. Ha realizzato reportage sulla ricostruzione post-terremoto ad Amatrice, le rotte migratorie nei Balcani e al Brennero. Per Gli Occhi della Guerra-Inside Over ha raccontato le proteste civili in Centro America e gli sbarchi a Lampedusa. Per tg Canale Italia ha seguito la cronaca nera italiana. Ha condotto una rubrica radiofonica di informazione per il Gruppo editoriale Zanella. I suoi servizi sono stati pubblicati da diverse testate cartacee e online tra le quali: La Repubblica, La Stampa, Il Giornale. Tra i premi giornalistici vinti: Inviato speciale Florido Borzicchi, menzione speciale al Premio di scrittura Montanelli, Premio internazionale di giornalismo Cristiana Matano, Premio Nazionale Luciano Donelli.

***Scheda libro:

Titolo Lo strappo sospeso

Autrice Valentina Calzavara

Edizioni Tab

Argomento: Psicologia; sociologia

Collana L’uomo qualunque #3

Formato cartaceo ISBN: 978-88-9295-504-2

372 pagine € 26,00

Formato digitale ISBN: 978-88-9295-505-9

€ 13,00