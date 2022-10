Presentazione del libro su don Chiavacci, "profeta dell'ambiente"

"Don Paolo Chiavacci, profeta dell'ambiente. Un'eco della Laudato si' alle pendici del Monte Grappa". Venerdì sera 21 ottobre alle ore 20.30 nel salone al primo piano dell'oratorio di Monastier sarà presentato il libro dedicato alla figura di don Paolo Chiavacci (1916-82), sacerdote originario di Crespano del Grappa, dove negli anni '50 in una casera di famiglia fondò Casa don Bosco, oggi intitolata alla sua memoria. Fin da quegli anni don Paolo elaborò un percorso che conduce a Dio attraverso il Creato, non solo come patrimonio da contemplare, ma anche come elemento da studiare e proteggere.



Intervengono: don Paolo Magoga, gli autori del libro Umberto Folena e Francesco Chiavacci Lago, don Giovanni Scavezzon e Marilena Fontana.