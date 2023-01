Presentazione del libro “Ucraina – Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa”

“UCRAINA – Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa”: è questo il titolo del libro del giornalista triestino Fausto Biloslavo, che verrà presentato venerdi 20 gennaio 2023, alle ore 20, nell’Auditorium della sede Ascom di Oderzo in via Spinè 10. Biloslavo, classe 1961, è uno dei più noti giornalisti di guerra italiani, dopo l’11 settembre è stato il primo giornalista italiano ad entrare a Kabul liberata dai talebani. Ampia la sua bibliografia sui reportage delle diverse guerre vissute in quasi 40 anni di professione sui fronti più caldi del mondo, scrivendo articoli e realizzando video per le maggiori testate nazionali e internazionali. Questa ultima fatica editoriale sull’Ucraina è curata da Matteo Carnieletto e porta la prefazione di Giuseppe Cruciani e si presenta come una profonda riflessione sull’esigenza irrinunciabile di pace. Verranno proiettati video e testimonianze.