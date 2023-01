In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio alle 20.30 nell'aula magna della scuola secondaria di Cordignano l'amministrazione comunale e la Biblioteca civica "Francesconi" organizzano la presentazione del libro "Volta la carta. La vita di Fortunato De Pin dai campi di grano ai campi di concentramento".

Autrice del libro (Tracciati editore) è la figlia di Fortunato De Pin, Domenica, che ha raccolto le memorie del padre, dall'adolescenza segnata dalla guerra alla prigionia in Germania, fino ai lavori forzati e ai campi di concentramento. La biografia di un uomo che non si è piegato al volere del Duce e che, una volta liberato, ha dedicato la sua vita a portare la sua testimonianza di internato e deportato per far conoscere gli orrori della guerra.

L'incontro, a ingresso libero, sarà moderato da Marco Mutton.