A Mogliano presentazione del libro "La zolla nella scarpa" di Silvia Moscati

Giovedì 27 agosto 2020 alle 18.30, presso il Teatro all’aperto di Mogliano Veneto in piazzetta del Teatro, Silvia Moscati presenterà il suo libro di racconti dal titolo “La zolla nella scarpa”, con il Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto.

E’ il quarto, dopo “Camera e Colazione a Casamia!” (Alcione Editore) con il quale la scrittrice ha ottenuto il Premio Settembrini Giuria dei Giovani 2004, “Dammi un bacino” (Phasar Editore) e “Le cinque giornate di Fiume” (Alcione Editore), e unisce storie dimenticate nel computer, divenute stranamente attuali, diari d’esistenza in divenire, naufragi di sentimenti e speranza di rivalse, fantasie di cambiamenti e dolorose certezze della quotidianità, in una raccolta di racconti.

Nata a Trieste, ha vissuto sin da bambina a Mestre e attualmente, da due anni, risiede a Mogliano Veneto, Treviso. Recentemente ha spaziato nell’arte contemporanea inventando, riproducendo, fotografando: da una decina d’anni conserva gli scontrini fiscali con i quali ha creato diverse opere e progettato installazioni. La scrittrice conferma: «Sentivo l’urgenza di scrivere, in un periodo nel quale ogni certezza è stata spazzata via dalla pandemia che ci ha colpiti. C’era una grande ..zolla da togliere dalla scarpa prima che, nel dubbio, tutto fosse travolto. Voglio ringraziare Alessandro Cuk, Alcione Editore, che da ormai quasi 8 anni dimostra di credere in me».