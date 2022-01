Presentazione del progetto "Stile di vita" - 15° edizione

Presentazione del Progetto “Stile di vita”, un percorso che ha già consentito a oltre centocinquanta persone di recuperare uno stato di salute migliore, perdendo peso e modificando le abitudini scorrette.



Nordic Walking al Parco + piano alimentare personalizzato per acquisire uno stile di vita sano, migliorare il peso, la salute e l’efficienza del sistema immunitario.



Gli obiettivi del progetto Stile di vita sono:

? incidere sul cambiamento di alcune abitudini personali dannose;

? aumentare i minuti di attività fisica settimanale;

? ridurre il peso corporeo;

? aumentare la massa magra e ridurre la massa grassa;

? incrementare il senso di benessere personale.



Il programma prevede un triplo approccio:

- movimento

- alimentazione

- facilitazione del cambiamento integrati per recuperare non solo il peso forma, ma anche uno stile di vita più sano e lungimirante, con l’ausilio di tecniche a sostegno del cambiamento delle abitudini.





Prenota: segreteria@stradafacendotreviso.it – Tel 0422 1742081