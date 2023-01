Serata presentazione scuola di filosofia a Montebelluna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

COMUNICATO STAMPA OGGETTO: Scuola di Filosofia per principianti e cultori a Montebelluna dal 6 Febbraio al 26 Aprile 2023 L’Orto dei saperi ha il piacere di annunciare che lo scorso lunedì 16 Gennaio, presso la Libreria Zanetti di Montebelluna, è stato presentato il nuovo corso divulgativo di Storia della Filosofia dal titolo ALTRE MENTI. Idee e filosofi che hanno fatto la storia. A presiedere l’evento è stato il libraio ed editore Danilo Zanetti, che ha introdotto l’iniziativa e i suoi protagonisti ad un folto pubblico di curiosi alla presenza dell’Assessore alla Cultura Bortoletto Maria, la quale salutando i presenti ha dichiarato: “è una vera emozione essere qui con voi, registrare questa appassionata partecipazione e condividere l’ulteriore occasione di arricchimento offertaci dalla Libreria Zanetti che in questo caso ci avvicina ad una materia così affascinate come la filosofia”. Ad animare l’incontro entrando nel vivo della proposta, anticipando temi e autori, sono stati invece gli insegnanti del corso Marco Carniello (divulgatore filosofico, ideatore e coordinatore del progetto), Luca Bianchin e Maria Rosaria Gallo (docenti di Storia e Filosofia nei licei della provincia di Treviso); gli stessi insegnanti che dal 6 Febbraio al 26 Aprile di quest’anno - attraverso un percorso di 12 lezioni diviso in 3 moduli - ripercorreranno le tappe più significative della storia della pensiero filosofico occidentale partendo dalle origini e arrivando al primo Ottocento, seguendo le tracce della triade Dio, Uomo, Mondo, con una trattazione di autori che spazierà da Aristotele ad Agostino, da Erasmo da Rotterdam a Galileo Galilei, da Kant a Marx, solo per citarne alcuni. Il corso è rivolto a curiosi, principianti o appassionati; avrà una cadenza settimanale (tutti i lunedì dei mesi di Febbraio e Marzo e i mercoledì del mese di Aprile), uno svolgimento serale nella fascia oraria che va dalle 20.30 alle ore 22.30 e si terrà presso la Libreria Zanetti di Montebelluna, al civico 27 di Piazza Oberkochen. Per informazioni e iscrizioni scrivere a lortodeisaperi@gmail.com o telefonare al numero 333 3493483.