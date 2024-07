Presentazione di "Spesa in fattoria" con Sara Armellin

Il sabato in Colonia ha il sapore schietto della stagionalità, l'inebriante profumo della freschezza, la dirompente simpatia di tante persone che rispettano l'ambiente e coltivano la terra. E il sorriso di Sara Armellin, che quelle persone è andata a conoscerle una ad una, per raccontarle accanto ai loro prodotti nel suo libro "SPESA IN FATTORIA" (De Bastiani).

Anche Colonia Agricola fa parte delle aziende che Sara ha visitato e ha voluto raccontare. Ma non solo per questo siamo felici di ospitarla, di ascoltarla e di leggere il suo libro ricchissimo di informazioni, di passioni, di progetti e di fatiche, di entusiasmi e soprattutto del gusto di ritrovare e degustare tutto questo.

Non mancate all'appuntamento: Sara ha davvero tantissime cose da raccontarci sui valori che da sempre stanno alla base del nostro impegno per l'ambiente e per un'alimentazione sana, che rispetta chi la produce e chi la consuma.

Partecipazione libera...e vivamente consigliata!