I 10 anni di TVB: in piazza la presentazione della squadra

Vieni a festeggiare con noi i 10 anni di TVB e del Consorzio Universo.

A partire dalle 18:45, con la sfilata del settore giovanile di Nutribullet TVB e Solid World Pall. Treviso da Piazza Duomo a Piazza dei Signori, passando per la presentazione delle squadre giovanili in Piazza Aldo Moro, della PDM Basket in Carrozzina e dei Baskettosi Treviso, fino ad arrivare alla presentazione Prima Squadra Nutribullet Treviso Basket (ore 20:00) la famiglia TVB celebrerà al completo il suo decennale!

Ingresso libero.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Treviso e con la collaborazione di Radio Company e GAC service.