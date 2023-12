Presepe Vivente a Collato

Il Presepe Vivente di Collalto torna ad animare il periodo natalizio nello splendido borgo di Collalto, in un contesto che vede già la bella novità del mercatino di “Natale a Collalto” del 16 e 17 dicembre nell’amena frazione suseganese.

Il nuovo appuntamento con la rappresentazione scenica della Natività all’interno delle antiche mura, intitolata “Sia fatto di me secondo la tua Parola”, è realizzato grazie all’impegno corale del Gruppo Festeggiamenti e del Gruppo Teatrale di Collalto, per la regia di Monica Stella e il coordinamento generale di Antonella Collet, con il sostegno della famiglia Collalto, sempre attenta e sensibile alla vita della comunità.

E’ un ritorno molto atteso per il Presepe Vivente di Collalto, dopo il grande successo dell’edizione 2022/2023: esso mette in scena la bellissima narrazione della Natività di Gesù, attraverso un’ambientazione molto suggestiva e unica nel suo genere. Questa splendida pagina della fede e della tradizione cristiana viene ricostruita con azioni, musiche e riflessioni grazie all’interpretazione intensa e appassionata di un’ottantina di figuranti, con la partecipazione straordinaria della corale “Libere Armonie” e della scuola di danza “Espressione Danza”.

E’ uno spettacolo che in ogni occasione incanta letteralmente una vasta platea di spettatori, di tutte le età, che giungono da ogni parte della provincia di Treviso nel borgo ridente di Collalto sotto la torre dello storico maniero nobiliare, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale intitolata a San Giorgio.

Proprio la gran folla di spettatori che presenziano all’evento nelle varie date e apprezzano l’originale spettacolo sacro è motivo di grande soddisfazione per gli organizzatori, salutati sempre da tanti applausi di stima, approvazione e gratitudine per la qualità della rappresentazione proposta.

Si tratta in effetti di un grande gioco di squadra vincente, che vede attori e comparse recitare insieme con bravura, efficacia e sintonia offrendo momenti emozionanti di spiritualità autentica e di meditazione, centrati sul messaggio di pace trasmesso a tutti gli uomini di buona volontà dalla vicenda di Cristo fatto uomo, che segna per sempre il divenire della storia nel mondo.

“Sono trascorsi 19 anni da quando Gianfranca Tonon, che noi tutti ricordiamo sempre con tanto affetto e nostalgia, mise in scena la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Collalto - sottolinea la coordinatrice Antonella Collet - e nel tempo siamo cresciuti in numeri e qualità, e con vari sponsor privati e pubblici, ai quali siamo tanto grati. E siamo pure molto riconoscenti a tutti coloro che in ogni forma sostengono il nostro impegno e che danno valore alla nostra grande e armoniosa famiglia”.

L’edizione di quest’anno si avvale di patrocini e contributo del Comune di Susegana, e del patrocinio del Comune di Pieve di Soligo, dell’Unità Pastorale “La Pieve” e dell’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”.

Intanto fervono le prove e i preparativi in vista degli appuntamenti di fine anno 2023 e del nuovo anno 2024. Nella giornata di martedì 26 dicembre, Festività di Santo Stefano, il Presepe Vivente sarà proposto in due distinti orari, alle ore 14.30 e alle ore 17. In caso di maltempo, gli spettacoli saranno rinviati a sabato 30 dicembre, sempre alle ore 14.30 e alle ore 17. Nella giornata di sabato 6 gennaio 2024, Festa dell’Epifania, la rappresentazione è programmata alle ore 17. In caso di maltempo, sarà rinviata a domenica 14 gennaio, sempre alle ore 17.

L’ingresso è libero, con offerta consapevole. Info www.presepioviventeacollalto.it