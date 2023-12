Presepi di Mura

?Ancora una volta, il pittoresco borgo di Mura, incastonato nella splendida cornice di Cison di Valmarino, invita calorosamente tutti alla Mostra dei Presepi. Le vie, i cortili e le case di Mura si trasformeranno in una vetrina di opere artigianali, ciascuna presepe unico nel suo genere.?



Dal 17 dicembre al 7 gennaio l'evento trasformerà Mura in un autentico villaggio natalizio. Ma la Mostra dei Presepi non rappresenta l'unico punto di interesse: sono previsti stand enogastronomici e una serie di eventi collaterali, tra cui laboratori, presentazioni di libri e performance musicali, per rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente e speciale.



Di seguito, il dettagliato programma dell'evento:



?Domenica 17 dicembre 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi

11.00 - apertura stand enogastronomico presso il parco giochi

11.00-15.00 - laboratori con i PONI

14.30 - presso il parco giochi Inaugurazione e Benedizione 19a mostra dei presepi con canti natalizi a cura del coro A.N.A. di Vittorio Veneto

15.00 - vin brulè dalla fontana

16.00 - presentazione del libro "Storie e itinerari di una comunità"



?Domenica 24 dicembre 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi



?Lunedì 25 dicembre 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi



?Martedì 26 dicembre 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi

11.00 - apertura stand enogastronomico presso il parco giochi

11.00-15.00 - laboratori con i PONI

14.30 - lungo le vie del paese presepi in musica a cura dell'Accademia Tetracordo di Vittorio Veneto

15.00 - vin brulè dalla fontana



?Domenica 31 dicembre 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi

11.00-15.00 - laboratori con i PONI



?Lunedì 1 gennaio 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi

11.00 - apertura stand enogastronomico presso il parco giochi

15.00 - vin brulè dalla fontana



?Sabato 6 gennaio 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi

11.00 - apertura stand enogastronomico presso il parco giochi

11.00-15.00 - laboratori con i PONI

14.00 - la Befana lungo le vie del paese

15.00 - vin brulè dalla fontana



?Domenica 7 gennaio 2023:

10.00-18.00 - Mostra dei presepi

11.00 - apertura stand enogastronomico presso il parco giochi

15.00 - vin brulè dalla fontana

15.30 - presentazione del libro "Passeggiando a Treviso e provincia"



??Località Mura - Cison di Valmarino