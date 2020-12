Presepio artistico di Ramera

Il Natale è ormai alle porte e mai come quest'anno abbiamo bisogno di un po' di tranquillità e di serenità dopo tanti mesi chiusi in casa lontano dagli affetti più cari.



Dopo molte difficoltà anche quest'anno gli amici di Ramera hanno realizzato il loro Presepe: un'ambientazione suggestiva di territori italiani accolgono le scene della nascita di Cristo e scene di vita quotidiana che riportano ai tempi antichi.



In vista dei decreti governativi e dell'incertezza del periodo sono state prese tutte le precauzioni per garantire la visita in totale sicurezza e garantire la migliore esperienza è possibile prenotare l'orario di visita nei giorni di apertura.



Sede dell'installazione: Chiesa Antica di Ramera (Piazza Oberdan - Via Ungheresca Nord 68), Ramera di Mareno di Piave



Il presepio aprirà il giorno di Natale fino all'ultima domenica di gennaio, aperto tutti i giorni festivi dalle ore 14.30 alle 18.00



Per informazioni e visite su prenotazione contattare i numeri 327.5788379 - 333.4636160 - 346.0591670 o scrivere all'indirizzo e-mail: stebici@outlook.it



Pagina Facebook: Presepio Artistico

Pagina Instagram @Presepio_di _Ramera

