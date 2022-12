Presepio Artistico di Segusino (TV) edizione Natale 2022, dal titolo "Normalità".

“Normalità” vuole essere una parola di auspicio, di speranza, perché dopo tutto ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due-tre anni, dopo il vedere ciò che sta accadendo in questo momento in alcune parti del mondo, dopo una grande speculazione energetica ...“Normalità” è probabilmente la cosa di cui tutti abbiamo più bisogno ora.

Presepio Artistico in ambientazione veneta anni 20-40-50, in scala 1:4 su una superficie di ca. 80-100 mq presso la ex casa del Capellano di Segusino (TV) -vicino alla Chiesa Parrocchiale- in Viale Italia, 270.

Ulteriori info sul sito internet www.presepiosegusino.it