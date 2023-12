Presepio Artistico di Segusino - "...e Noi?!...800 anni da quella volta"

Era il natale del 1223 quando un giovane di nome Francesco, a Greccio -un piccolo paesino del Lazio- diede vita a quello che fu il primo presepio della storia. Oggi, 800 anni dopo, noi “Amici del Presepio”, un po’ anche “discepoli” di San Francesco, vogliamo con gioia ricordare questo evento che diede vita oltre che al primo presepio della storia, anche a quella che per tutti noi presepisti è molto di più di una semplice passione o di un semplice hobby: un qualcosa che qualcuno ha addirittura definito “un apostolato”.

A Segusino abbiamo sempre fatto segusinese l’ambientazione del presepio, riproponendo attraverso varie ambientazioni tutte in veste locale quella che era la natività di Gesù; e lo abbiamo sempre fatto con la volontà di trasmettere il messaggio che Gesù è nato qui, per noi, in ogni luogo, in ogni paese, in ogni casa. Ebbene anche stavolta lo sarà: ma porteremo anche, in occasione degli 800 anni, il presepio di Segusino… nel Presepio di Segusino, con i nostri San Francesco!

Probabilmente qualche lettore attento avrà già capito cosa si troverà di fronte venendo a visitare l’edizione Natale 2023 del Presepio Artistico di Segusino (TV), ma vogliamo lasciarvi comunque un filo di curiosità, quella giusta curiosità che durante il periodo di apertura del Presepio vi condurrà a scoprire anche questa particolare edizione dell’ottocentesimo anniversario, edizione che stiamo allestendo fin da fine agosto con non poca fatica. L’edizione Natale 2023 del Presepio Artistico di Segusino è intitolata: “...e noi? …800 anni da quella volta”

“800 anni da quella volta” sta a significare gli 800 anni dal primo Presepio realizzato da San Francesco, invece “E noi” è un omaggio ad una persona cara a noi presepisti, ed un richiamo ad una delle omelie più riflessive di questo caro amico, parroco missionario messicano ma di origini segusinesi, mancato poco tempo fa. Una omelia fatta proprio durante una celebrazione eucaristica natalizia di alcuni anni fa e probabilmente una delle omelie più brevi ma più riflessive che la comunità parrocchiale di Segusino abbia mai potuto ascoltare durante i suoi centenari anni di storia.

Il Presepio Artistico di Segusino, allestito come di consuetudine presso la ex casa del Cappellano, in Viale Italia 270 - Segusino (TV), sarà aperto tutti i pomeriggi dalla notte di Natale fino al 4 febbraio 2024, e i giorni festivi anche al mattino, gli orari completi e tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet www.presepiosegusino.it sui canali social Presepio Segusino, oppure telefonando al 334.3797867. Come di consueto l’entrata è libera.

Ritorna a Segusino anche “Alla Scoperta dei Presepi e dei Borghi di Segusino” con vari presepi, allestimenti natalizi e borghi unici tutti da scoprire, unitamente ad una serie di eventi musicali da non perdere. Anche qui vi invitiamo a scoprire i dettagli su www.presepiosegusino.it oppure sui canali social Presepio Segusino.

…E quindi, come da tradizione: vi aspettiamo a Segusino da Natale fino alla prima Domenica di febbraio!