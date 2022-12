Venerdì 16 dicembre, alle ore 11,00, il Presepio di Borgo Mazzini è stato inaugurato alla presenza del Sindaco di Treviso Mario Conte, della Presidente del GAT (Gruppo Anziani Treviso) Ivonne Tordini e del Presidente ISRAA Mauro Michielon, presso il Giardino dei Grani “il Presepio di Borgo Mazzini”. L’iniziativa del Presepio è stata promossa della Presidente del GAT che è riuscita a coinvolgere, a partire dal mese di luglio, ben 13 artisti che in questi mesi hanno pazientemente dipinto a mano i ben 60 pezzi, di legno, che hanno dato vita ai personaggi raffigurati, che andranno a comporre il Presepio stesso.

All’iniziativa hanno partecipato, altresì, anche alcuni residenti di Casa Albergo Salce, preme sottolineare come il citato Presepio, in cui personaggi raffigurati sono agrandezza naturale, risulti essere unico nel suo genere in tutta la provincia di Treviso.Il Presepio potrà essere visitato (come da locandina allegata), a partire dal 16 dicembre fino al 7 gennaio 2023, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00, l’ingresso è gratuito.