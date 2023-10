Prevenzione del disagio e diplomazia del sorriso, riparte “Dialoghiamo”

L’Amministrazione Comunale Villorbese da diversi anni propone alla propria comunità “Dialoghiamo”, un ciclo di conferenze dedicate alla prevenzione del disagio, alla promozione della salute, del benessere e della crescita personale. L’edizione 2023 - 2024 prevede 11 incontri, conta sulla collaborazione delle associazioni Zuppa di Sasso, Il filo di Simo, La Cometa, dell’Avis di Villorba, del Centro di medicina e ha il patrocinio della Regione Veneto e dell’ULSS 2 Marca Trevigiana.

I primi due appuntamenti di “Dialoghiamo” sono in programma mercoledì 4 ottobre e sabato 7 ottobre alle ore 20:30 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina.

Il 4 ottobre Emanuela Fornasier, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva, affronterà il tema ADHD (Aiutami Dove Ho Difficoltà), le fragilità comportamentali e di apprendimento in età evolutiva. Sarà una serata di sensibilizzazione sociale per insegnanti, genitori, educatori, allenatori, sportivi, catechisti, animatori e per tutti coloro che hanno a cuore il benessere dei bambini e dei ragazzi. La conferenza è stata organizzata con la collaborazione dell'associazione Zuppa di Sasso (ingresso libero, per informazioni tel. 389 5316409).

Il 7 ottobre il tema sarà di carattere culturale e in linea con la promozione della crescita personale. La conferenza prevede un inedito approfondimento su Papa Luciani. Protagonisti della serata saranno Massimo Candura, autore del libro “La diplomazia del sorriso. La politica estera di Papa Luciani” e il Prof. Piero Schiavazzi analista di Limes e docente di Geopolitica Vaticana all’Università degli studi Link.

Ingresso libero. Organizzazione e info Comune di Villorba 04226179810, e-mail eventi@comune.villorba.tv.it