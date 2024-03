"Prevenzione di Primavera, spazziamo via tutti i dubbi” è il titolo dell’incontro promosso dalla Associazione Amiche per la pelle APS e da Centro di medicina Oderzo, patrocinato dal Comune di Oderzo e dalla Ulss 2.

L’incontro aperto al pubblico si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 20.30 presso Palazzo Foscolo, in via Garibaldi a Oderzo. L’incontro dedicato alla prevenzione avrà come filo conduttore la vita di una attrice e coach vittoriese, Federica Ruggero, che raccontando la sua personale esperienza di vita con il tumore al seno faciliterà gli interventi e le spiegazioni degli specialisti che interverranno alla serata.

L’incontro vede gli interventi introduttivi a cura del Sindaco Maria Scardellato e della presidente di Amiche per la pelle, Manuela Tonon.

Interverranno, in una tavola rotonda moderata dal giornalista Marco Ceotto, la dottoressa Chiara Michieli, Specialista Radiodiagnostica Centro Di Medicina, il dottor Nicola Balestrieri, Chirurgo Senologo Centro Di Medicina, Responsabile Scientifico Amiche Per La Pelle, dottoressa Linda Martellani, Chirurgo Plastico, e il dottor Mirco Casteller, Psicologo e Psicoterapeuta.

Federica Ruggero è attrice professionista dal 2006 nella compagnia del Teatro Garage di Genova in tournèe nazionali. Doppiatrice, voice over per spot radiofonici, web tg, documentari, audioguide, è giornalista per SAMP TV e ha fondato LiguriAttori, che si occupa di formazione attraverso corsi di Recitazione e di Comunicazione. Ha testimoniato la sua esperienza con la malattia attraverso una lunga video intervista dal titolo “TU NO. Non devi aspettare. Fai prevenzione.” (https://www.youtube.com/watch?v=P-5hp3lKVWo ; https://medicinamoderna.tv/federica-ruggero-intervista.html ;) in occasione dell’Ottobre Rosa. Sarà ancora testimonial della campagna di prevenzione che si rinnova nel mese di marzo e nella Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

L’incontro avviene all’indomani della presentazione del primo percorso senologico in Veneto contro il tumore al seno, dalla diagnosi all’intervento chirurgico, finanziabile attraverso il welfare aziendale. Lo ha creato l’Associazione Amiche per la pelle APS, ente accreditato sistema forme collettive di welfare legge regionale 15/2027 Veneto Welfare, con il breast team di Centro di medicina.

Un servizio privato con tutti gli standard di qualità previsti dalla normativa italiana e dal PDTA Regionale. E la possibilità di essere finanziato da fondi aziendali, all’interno delle politiche di welfare. Il percorso si affianca a quelli già presenti nel servizio pubblico per ampliare le opportunità e soprattutto usufruire di quelle risorse che già le aziende accumulano per i loro dipendenti grazie alla normativa sul welfare.

Mediamente, per una donna italiana, il rischio di ammalarsi nel corso della vita è oggi del 13%: circa una donna su 45 si ammala entro i 50 anni, una su 19 tra i 50 e i 69 anni e una donna su 23 tra i 70 e gli 84 anni. Il Registro Tumori del Veneto nell’anno 2022 ha rilevato 33.580 diagnosi di nuovi casi di tumore maligno (Maschi: 17.898; Femmine: 15.682). Nel sesso femminile, i tumori della mammella sono i più frequenti (5.153 casi) in tutte le fasce di età.