Primavera del pensiero 2023 - L'invenzione del corpo

Mercoledì 22 marzo alle ore 21:00 presso la sala lettura della Biblioteca Comunale di Villorba in via della Libertà 2 a Carità, comincia l’edizione 2023 della Primavera del Pensiero. I primi tre incontri di filosofia saranno curati dal professor Luciano Franchin e avranno come tema portante le Invenzioni.

Il corpo, il mondo, l’altro: tutto ci appare pronto per noi, davanti ai nostri occhi. È così? O non accade che, giorno dopo giorno, “inventiamo”, decidiamo cosa sono per noi il corpo, il mondo, gli altri? “L’invenzione del Corpo” sarà il tema dell’incontro di mercoledì 22 marzo, cui seguiranno “L’invenzione del Mondo” mercoledì 29 marzo e “L’invenzione dell’altro” mercoledì 5 aprile, sempre alle ore 21.00 in Biblioteca Comunale a Carità.

La Primavera del Pensiero diventerà poi Laboratorio di Filosofia per bambini a cura di La Chiave di Sophia a partire da sabato 15 aprile. Gli incontri, a prenotazione obbligatoria, sono destinati alla scuola primaria e si svolgono in due turni, alle ore 15:00 e alle ore 17:00, per ogni appuntamento. Ecco i temi degli incontri: sabato 15 aprile “Linee e colori oltre il confine”; sabato 29 aprile “Il mondo fuori e dentro di me”; sabato 6 maggio “AAA cercasi diversità”.

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.villorba.tv.it tel. 04226179870