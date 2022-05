Primavera del prosecco superiore, verso la conclusione l'edizione 2022

Una Primavera che profuma d’estate: è così che la rassegna enogastronomica più conosciuta del Veneto si avvia verso la conclusione. Nei prossimi giorni verranno infatti inaugurate le ultime 3 Mostre del Vino previste dal calendario 2022.

Si partirà da San Giovanni dove, dal 1 al 5 giugno, si celebrerà la 18ª Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG. Una Mostra che permette ai visitatori di degustare i vini prodotti in queste zone abbinati alla cucina tipica dell’Alta Marca Trevigiana, riscoprendo i sapori tradizionali di questi luoghi. Oltre alle degustazioni, in programma anche camminate guidate tra le rive del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG: un modo alternativo per scoprire il territorio dove nascono prodotti enologici d’eccellenza. Appuntamento giovedì 2 e domenica 5 giugno con la Camminata tra le colline Unesco, passeggiata guidata tra le colline del Cartizze e Valdobbiadene DOCG patrimonio Unesco con spuntini e pranzo in riva.

Dal 2 al 6 giugno a Follina si svolgerà la 5ª edizione dell’evento “Sulle note del Prosecco Superiore DOCG”. Nuova location e nuova formula per questa Mostra del Vino che intende esaltare ancora di più il prodotto e la sinergia con il territorio e le altre associazioni.

In un momento storico cruciale, la volontà degli organizzatori è infatti quella di riappropriarsi dei valori di un tempo, in cui la semplicità e la cura per l’ambiente erano le colonne portanti della vita quotidiana. Un tema ripreso anche nelle due visite in programma: giovedì 2 giugno la visita guidata “Ora et Labora. Follina, luogo di fede e operosità” metterà in luce la splendida Abbazia e i luoghi di archeologia industriale del territorio. Domenica 5 giugno si svolgerà l’Escursione per sentieri e per cantine nelle colline Unesco, percorso ad anello lungo antichi Sentieri, visitando luoghi mitici e sacri delle colline del Prosecco Superiore e degustando il DOCG prodotto in loco.

Infine, a Vittorio Veneto, dal 3 al 12 giugno, avrà luogo la 22ª Mostra dei vini DOCG durante la quale verranno promosse iniziative culturali e turistiche, con una particolare attenzione alla gastronomia locale e alle passeggiate culturali e naturalistiche attraverso le colline. La manifestazione, ospitata all’interno dello stand della “Festa del Pesce” organizzata dall’UPD Costa, si chiuderà con l’edizione 2022 di Rive Divine, la passeggiata con degustazioni tra le splendide colline vittoriesi. Appuntamento speciale venerdì 3 giugno con la cena a base di pesce in abbinamento ai vini presenti in mostra che partecipano al concorso PROSECCO SUPERIORE DOCG.

E si avvicina anche il momento clou in cui verrà decretato il nuovo vincitore del Concorso Enologico “FASCETTA D’ORO” dedicato alla migliore produzione vitivinicola dell'area del Conegliano Valdobbiadene. Anche quest’anno, infatti, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi), ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire l’8^ Edizione della “FASCETTA D’ORO”, primo ed unico Concorso Enologico Nazionale dedicato al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole, valorizzando il prodotto simbolo delle Colline trevigiane nei luoghi dove nasce. Prossimo step in calendario venerdì 10 giugno, giornata in cui si riuniranno le commissioni tecniche di degustazione per valutare tutti i vini pervenuti.

La Primavera del Prosecco Superiore, nata dalla grande forza del volontariato delle Pro Loco, si conferma quindi una delle più importanti manifestazioni enoturistiche italiane. Ciò che rende unica la rassegna, infatti, è la capacità di far vivere al turista un’esperienza indimenticabile, in cui la grande tradizione enologica del Conegliano Valdobbiadene DOCG diventa il “filo d’Arianna” che guida il visitatore alla scoperta del territorio, della cultura e dell’ospitalità locale, immergendosi nello spirito che anima le 17 Mostre di Primavera. Il tutto in un territorio magico, entrato di diritto nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

MOSTRE PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE 2022