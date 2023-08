Si terrà giovedì 24 agosto alle 18.30 presso la Galleria dell'Eremo - sede municipale di Rua di Feletto - l'incontro con Pietro Lando, studioso di vicende aeronautiche e di Venezia, dal titolo "Le prime ali di Venezia: nascita dell'aviazione nel Novecento lagunare".

L'incontro pubblico, ad ingresso libero, si inserisce nell'ambito della mostra storico fotografica "Ali di Venezia sul Feletto" dedicata a Renato Morandi padre dell'aeronautica civile italiana.

------------------

Cent'anni fa furono gli orgogliosi eredi degli "arsenaloti" a costruire i primi idrovolanti italiani, proprio negli spazi dell'Arsenale. E Venezia fu la prima città italiana ad avere un aeroscalo per i voli civili e fino allo scoppio della Seconda Guerra mondiale quello del Lido rimase il secondo scalo nazionale per traffico passeggeri.

Pietro Lando è nato al Lido di Venezia, dove ha sempre vissuto. Si è laureato in Scienze Biologiche a Padova nel 1978, e in Storia, a Venezia nel 2001. Appassionato studioso delle vicende aeronautiche e di Venezia, è consigliere e consulente per l’aspetto storico dell’Associazione Amici del Nicelli, membro del Gruppo Amici Velivoli Storici e dell’Associazione Arma Aereonautica. Ha curato nel 2013, per il Museo Storico della Marina Militare di Venezia, la mostra fotografica “Le ali di San Marco”, sulla Forza Aerea della Regia Marina a Venezia nella Grande Guerra. Ha pubblicato vari articoli su riviste sulla storia dell’aviazione a Venezia. Ha collaborato alla pubblicazione del volume Il sistema delle fortificazioni dei litorali, edito nel 2012 a cura della Regione Veneto. Ha tenuto numerose conferenze su aspetti della storia di Venezia del Novecento, in collaborazione con vari enti e associazioni. Ha pubblicato “Le ali di Venezia: nascita e sviluppo dell’aviazione nel Novecento lagunare” e recentemente “La Giudecca”.