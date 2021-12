Il primo bambino su Marte - Un teatro per i più piccoli

Domenica 12 dicembre, ore 16.30

Sala Polivalente La Roggia di San Zenone degli Ezzelini

IL PRIMO BAMBINO SU MARTE

Gruppo Panta Rei





La rappresentazione avrà inizio alle ore 16. 30 presso il Centro Polivalente La Roggia. Consigliato per bambini a partire dai 4 anni. Per informazioni è consultabile il sito del Gruppo Panta Rei (www.gruppopantarei.it). Per prenotazioni si può chiamare ai numeri 0424.572042 - 340.7854728 o scrivere a info@gruppopantarei.it.