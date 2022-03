In città torna il "Processo aea vecia" de metà Quaresima

Ebbene sì, lo possiamo annunciare con molta gioia! Il tradizionale Processo Aea Vecia di metà quaresima è salvo. Dopo 2 anni di attesa finalmente questa Vecia può essere processata e bruciata. Quella giovane nobildonna è chiamata “Baronessa Marieta in Combricola. Quante ne ha combinate in questi anni!

Vi aspettiamo per scoprire insieme le sue malefatte, rigorosamente in dialetto, giovedì 24 marzo alle ore 20:45 al consueto Ponte Dante (Treviso)! Per chi non potrà esserci in presenza, ricordiamo la diretta televisiva su Antenna 3 a partire dalle ore 21:00.

Gli organizzatori ringraziano per la fiducia affidatagli dall’Amministrazione comunale di Treviso e da tutte le entità che stanno supportando la tanto storica e tanto tradizionale manifestazione. L’evento rispetterà le misure anti Covid-19.