Prodotti gourmet nella cucina giapponese

Iscrizioni tramite modulo Google: https://forms.gle/nSbJZBkLKD1cFn5e8

Costo: 10,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla quando si prenotano i posti, comprendenti la presentazione e l’assaggio di tutti i prodotti dell’evento.

In caso di un acquisto dei prodotti presentati pari o superiore ai 30,00€, l’importo dell’iscrizione (10,00€) verrà scalato dall’acquisto stesso.

Da qualche anno Ikiya ha iniziato ad introdurre, nel suo catalogo di prodotti alimentari, una selezione sempre più ampia di ingredienti di alta qualità, dalle salse di soia al riso prodotto in Giappone. Cerchiamo sempre di spiegarvi le differenze tra questi prodotti al meglio, attraverso descrizioni e idee su come usarli, ma ci siamo rese conto di quanto sia comunque difficile farvi capire perché una salsa sia meglio di un’altra, o come siano diversi i gusti di diversi ingredienti.

Quale modo migliore, quindi, per farvi conoscere le differenze tra i vari ingredienti se non assaggiarli direttamente? In questo evento speciale, realizzato in collaborazione con Umami Paris, vi parleremo delle differenze tra alcuni degli ingredienti giapponesi che abbiamo a disposizione in negozio, illustrandone le caratteristiche e dandovi spunti su come usarli anche nella cucina italiana, mentre ve li faremo assaggiare tutti!

Quali sono i prodotti che assaggeremo e presenteremo?

Salse di soia

– Salsa di soia densa con koji di moromi: un salsa di soia più densa e dolce rispetto a quella classica.

– Salsa di soia nama: prodotta a crudo, non pastorizzata, che mantiene tutte le caratteristiche organolettiche della salsa di soia.

– Salsa di soia bianca: più intensa e ricca di umami rispetto a quella scura.

Miso

– Awase miso in stile rustico: con un gusto intenso, saporito e ricco di umami. Fermentato per 3-6 mesi e non pastorizzato.

– Miso rosso akadashi: un miso rosso, quindi con un processo di fermentazione più lungo. Ha un sapore più forte rispetto al miso bianco, intenso, salato e ricco di umami.

– Hatcho miso: stagionato 18 mesi, è un miso di difficile reperibilità e dal sapore molto particolare e intenso.

Riso

– Koshihikari: dalla prefettura di Ibaraki, il koshihikari è un riso giapponese a chicco piccolo che viene coltivato in buona parte del Giappone. E’ particolarmente apprezzato grazie al suo aspetto lucido e luminoso.

– Fukumaru, riso integrale: dalla prefettura di Ibaraki, è un riso di alta qualità in cui viene tolta solo la parte non edibile del chicco, mantenendone la crusca.

– Riso per sushi “Yuki no sei”: i suoi chicchi hanno una buona elasticità e lo rendono il riso ideale per la preparazione del sushi ma anche di piatti come il risotto.

Salse ponzu

– Salsa di soia ponzu yuzu: salsa di soia e vinaigrette all’aroma di yuzu e bonito (fiocchi di tonnetto essiccato). Il gusto è delicato e fresco, ricco di umami e agrumato.

– Michikono salsa ponzu ai 3 agrumi: una salsa di soia con tre agrumi diversi, che conferiscono una varietà di gusti diversi dal solito. In questa salsa avete yuzu, sudachi e yuko.

Furikake

– Furikake wasabi-nori: condimento per il riso con wasabi e alga nori, dal gusto leggermente piccante.

– Furikake nori: condimento per il riso con alga nori.

Un momento per imparare di più sugli ingredienti che abbiamo in negozio, assaggiarli assieme a noi e farci tutte le domande che volete!