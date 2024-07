Progettare la lentezza. Passeggiata con Paolo Pileri

PASSEGGIATA In un presente in cui siamo sommersi di velocità, in cui dicono che chi è veloce vince e guadagna e chi è lento rimane indietro e perde, noi sosteniamo invece che la lentezza sia una risorsa preziosa, inclusiva, rigenerativa. Sentieri, ciclovie, cammini, ippovie, vie d’acqua sono fili antichi ma oggi dimenticati, interrotti, spezzati. Con il turismo lento possiamo ricucire la bellezza, rigenerare l’Italia, delle campagne, dei borghi, delle montagne e delle piccole e medie città. La lentezza è progetto di territorio: una grande possibilità per lo sviluppo sostenibile di un Paese che scoprirà che si può crescere proprio rallentando.



con: Paolo Pileri (urbanista) e Mauro Serafin (chitarra)



ritrovo e partenza Villa brandolini, itinerario Monte Villa



Posti limitati, per prenotare >> https://bit.ly/PosterFestivalLentezza