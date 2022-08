Al Livelet sabato sera stellare e domenica all’insegna della moda

Tornano le Archeoserate al Livelet, il Parco Archeologico Didattico di Revine Lago. Appuntamento sabato 20 agosto a partire dalle 16 con le visite guidate al villaggio palafitticolo e i laboratori per bambini dedicati all’argilla e all’astronomia; in chiusura le letture “preistoriche” sotto le stelle. Domenica 21 apertura del Parco dalle 10 alle 19 con visite guidate, passeggiate, relax nell’area picnic e il laboratorio pomeridiano “La moda ai tempi delle palafitte” dedicato ai più piccoli. Come sempre il tutto si accompagna alla possibilità di immergersi in passeggiate nella natura e di prenotare tavoli da picnic e postazioni barbecue nell’area verde in riva al lago.

Il pomeriggio di sabato 20 inizierà alle 16 con l’apertura del Parco e tre turni di visita guidata alle palafitte (ore 16, ore 18 e ore 20) che catapultano il visitatore direttamente nel Neolitico, nell’Età del Rame e nell’Età del Bronzo. Alle 17.15 il primo laboratorio per bambini, “Argilla party”, per risvegliare la creatività dei più piccoli attraverso l’attività manuale; il secondo appuntamento sarà alle 19.15 con protagoniste le “Galassie rotanti” per imparare a osservare il cielo sopra le nostre teste. Nel frattempo, sarà possibile godere dell’atmosfera serale in riva al lago e organizzare una bella cena picnic approfittando della possibilità di prenotare i tavoli nella grande area verde. Gran finale alle 21.15 con la storia della buonanotte per bimbi preistorici attorno al grande focolare. Tutte le attività dedicate ai bambini hanno la durata di 30 minuti e la partecipazione è solo su prenotazione.

La domenica il Parco aprirà come di consueto alle 10 e fin da subito sarà possibile partecipare alle visite guidate al villaggio palafitticolo (una ogni ora). Nel pomeriggio a partire dalle 14 i bambini potranno approfittare dell’attività “La moda ai tempi delle palafitte” tenuta dagli esperti operatori del Parco per raccontare ai più piccoli segreti e curiosità della moda nella Preistoria. I partecipanti potranno anche creare un bellissimo personaggio vestito come gli abitanti delle palafitte. Fino alle 19 sarà inoltre possibile passeggiare nel Parco dei Laghi delle Vallata o raggiungere la Panchina Gigante 181.

Le attività del sabato sono su prenotazione, mentre la partecipazione alle visite guidate e ai laboratori di domenica va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo. La prenotazione è necessaria anche per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue, scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.