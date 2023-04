In occasione dei festeggiamenti per il 40° Anniversario, la Comunità Giovanile Onlus di Conegliano, propone un ciclo di webinar rivolto a genitori, insegnanti ed educatori dal titolo "COMUNITÀ GIOVANILE: UNA FINESTRA SULL’ADOLESCENZA” per riflettere insieme sulla situazione attuale dei ragazzi, alla luce delle esperienze maturate nel lavoro con minori adolescenti in condizione di fragilità.

Il ciclo di incontri si concluderà con la proiezione del docufilm “13 SIGARETTE” realizzato da Simone Rovellini presso il Cinema Careni di Pieve di Soligo. L'evento è fissato per il 3 maggio alle ore 20.30.

Il documentario “13 sigarette – Comgiova” è il risultato di un’esperienza di quattro giorni che il regista Simone Rovellini ha trascorso presso l’Associazione Comunità Giovanile di Conegliano (Comgiova). In questo breve periodo di tempo, egli ha avuto accesso alle attività della comunità e ne ha prodotto un ritratto non filtrato attraverso interviste agli operatori e ai ragazzi, che nel processo sono diventati anche autori della colonna sonora. Il risultato è un film che nasce dalla volontà condivisa di raccontare a quei giovani a cui viene prospettato l’ingresso in Comunità cosa significa affrontare un percorso terapeutico ma anche un importante strumento divulgativo per il pubblico esterno – che può così conoscere questa realtà.