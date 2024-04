Proiezione docufilm "La Memoria delle Emozioni"

Non si ferma “La sfida all’Alzheimer”. Proseguono le proiezioni in giro per l’Italia del documentario La Memoria delle Emozioni. Grazie alla collaborazione con ISRAA il docufilm potrà essere visto anche nella cittadina veneta.

Messo in onda in prima serata su RAI3, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, visto in alcune sale di diverse città italiane fra cui Roma, Milano, Monza, Bergamo, Udine, il docufilm La Memoria delle Emozioni è un’ottima occasione per confrontarsi sul tema Alzheimer e conoscere il progetto innovativo del Paese Ritrovato.

L’appuntamento è a Treviso venerdì 3 maggio ore 18:00 presso la Sala dei Grani Borgo Mazzini, 23.

La Memoria delle Emozioni stupisce per le storie dei protagonisti. Le vicende di chi ogni giorno ha a che fare con questa malattia, e nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, dimostra un approccio positivo alla vita. Nel documentario sono approfondite, grazie a filmati e storie inedite, le vicende di Annamaria, Sante, Angelina, Antonella e altri residenti del Paese Ritrovato che con la loro grande umanità, le loro esperienze, ci fanno conoscere la loro vita e il loro presente a volte più fragile e complicato, a volte più sereno e divertente. Oltre al racconto in prima persona dei residenti, ci saranno le testimonianze dei familiari e delle persone che si prendono cura dei residenti del Paese Ritrovato. Ci saranno anche le voci giovanili fra cui quella di Nicole che ha svolto il Servizio Civile al Paese Ritrovato.

Ad accompagnarci in questo viaggio c’è Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice tv dalla spiccata sensibilità, autrice e conduttrice di programmi Rai.

La Memoria Delle Emozioni è un viaggio alla scoperta dell’Alzheimer, un racconto carico di umanità che coinvolge una voce autorevole come quella del professore Marco Trabucchi e personalità conosciute come l’attore Giulio Scarpati, Diego Dalla Palma.

Tra i protagonisti del documentario c’è anche Enrico Ruggeri con la sua musica. Ruggeri, infatti, proprio al Paese Ritrovato ha ambientato il videoclip del suo ultimo brano Dimentico, realizzato da Libero Produzioni e ispirato ad una persona con Alzheimer. Nel documentario vedremo il backstage del video dove i residenti ospiti della struttura, da veri protagonisti, hanno messo a disposizione il loro volto e il loro talento davanti alla cinepresa.

Il Paese Ritrovato è un progetto che rivoluziona la cultura della cura. E’ un villaggio alle porte di Monza che accoglie 64 persone con Alzheimer, una vera e propria cittadina con piazze, vie, cinema, teatro, il bar, il parrucchiere, i negozi, i laboratori, l’orto, i giardini. La vita delle persone con Alzheimer che vivono al Paese e dei loro familiari è cambiata, è migliorata. Il villaggio è stato inaugurato nel 2018 per volere della Cooperativa La Meridiana che da oltre 45 anni si occupa di assistere e curare le persone anziane. La cittadina nasce grazie alle donazioni di alcune famiglie illuminate di Monza e Brianza e con l’aiuto di cittadini, imprese, enti, associazioni, istituzioni. La bellezza del Paese Ritrovato è accompagnata dalla bellezza di una comunità che ha condiviso gli obiettivi di questo rivoluzionario progetto.

Per seguire il tour della Memoria delle Emozioni è attivo il sito web www.lamemoriadellemozioni.it Sul sito troveremmo il calendario che interessa numerose città italiane fra cui Milano, Roma, Genova Bari, Udine, Treviso … Sulla stessa pagina web troveremo i video, i reportage, la rassegna stampa e le foto. Emozioni dentro La Memoria delle Emozioni.