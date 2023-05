Proiezione con regista in sala • "Il teatro vive solo se brucia"

Al Cinema Busan di Mogliano Veneto mercoledì 24 maggio, alle ore 17.30 e 21.00, verrà proiettato il film documentario "Il Teatro vive solo se brucia".



Il Regista Marco Zuin sarà presente in sala alla proiezione delle ore 21.00.



Biglietti online su www.cinemabusan.it



L’epopea dei teatri viaggianti in Italia, dal primo dopoguerra fino all’avvento della televisione, con una incursione nel presente, viene raccontata dalla voce di chi quegli anni li ha vissuti: i Carrara. Rappresentano una delle ultime famiglie d’Arte ancora in attività, una dinastia teatrale che discende direttamente dalle antiche compagnie itineranti del cinquecento. La loro storia è quella di un teatro, quello popolare, che non c’è più e di un Paese, il nostro, che dal secondo dopo guerra alla metà degli anni ’60 è cambiato radicalmente.



In un viaggio picaresco dal sud al nord, partendo dalla Sicilia e arrivando in Veneto, nell’ultimo secolo i Carrara hanno attraversato tutto lo stivale portando il teatro laddove il teatro mai sarebbe stato.