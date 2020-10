Promenade Organistica: alla riscoperta di antichi luoghi e strumenti

Sabato 3 ottobre partirà alle 15 da Sant’Agostino con l’Organo Serassi del 1858 la tradizionale Promenade Organistica che vedrà impegnati due giovani organisti – Tomas Gavazzi e Antonio Pantalone - in un percorso circolare che proseguirà alle 15,45 a San Gregorio che custodisce un Callido del 1769, quindi alle 16,30 nella Chiesa della Croce con l’organo più antico di Treviso costruito da Pietro Nacchini nel 1750, per tornare a Sant’Agostino alle 17,15. La promenade è una straordinaria opportunità di riscoprire piccoli gioielli d’arte quali sono le chiese trevigiane che purtroppo non sono sempre aperte e che custodiscono preziosi strumenti, patrimonio non solo di Treviso ma del mondo musicale internazionale.

Il XXXII Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca Trevigiana” interamente dedicato al ricordo di Riccardo Moscatelli, è realizzata in collaborazione con Asolo Musica Veneto Musica e resa possibile dal fondamentale sostegno dei Comuni che ospitano i concerti, in primis quello della Città di Treviso, della Regione Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con l’indispensabile contributo de Gruppo Pro Gest e di CentroMarca Banca e la preziosa disponibilità delle comunità parrocchiali coinvolte.

I concerti sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo la normativa antiCovid con obbligo della mascherina

Info per il pubblico: festorganisticotv@hotmail.it - www.festivalorganistico.com

Asolo Musica Veneto Musica - 0423 950150 - www.asolomusica.com - info@asolomusica.com