Babbo Natale arriva a Treviso: ecco dove incontrarlo

Sabato 17 dicembre Babbo Natale arriverà a Treviso!

Nonostante un’agenda molto impegnata, Babbo Natale è riuscito a trovare una giornata in cui vivere insieme la magia delle Feste e condividere dei momenti di serenità.

Babbo Natale sarà quindi felice di incontrare tutte le bambine e i bambini che vorranno passare a salutarlo il prossimo sabato 17 dicembre. Il magico incontro sarà possibile nella sede di Manzotti di Treviso. Quando si tratta di festeggiare Babbo Natale non si tira indietro, perciò preparati ad ammirare le sue doti canore e musicali mentre intona le sue canzoni preferite suonando la chitarra!

Non solo, Babbo Natale sarà accompagnato da un’assistente che si occuperà delle foto, per permettere a chi lo desidera di portare a casa con sé un ricordo prezioso. Tu devi solo preparare la letterina dei desideri, noi pensiamo al resto - cioccolata calda e panettone compresi.

L’appuntamento è nella sede Manzotti Citroën di Treviso, in via Roma 139-2 a Lancenigo di Villorba, per una giornata all’insegna della festa e dell’allegria.

Le offerte di Natale da Manzotti Automobili

Se per Natale il sogno è quello di mettere sotto l’albero una nuova auto, visitare Manzotti a Treviso può essere una buona idea. Citroën mette a disposizione delle offerte speciali fino al 31 dicembre e per tutto il mese puoi avere fino a 1.000€ di vantaggi su C3, C3 Aircross e C4. La promozione è valida in tutte le nostre sedi Manzotti Citroën e prevede uno sconto immediato di 1.000€ sull’acquisto di una nuova C3 o 700€ su C3 Aircross e C4, cumulabile con le altre offerte in corso. Se invece l’intenzione è quella di acquistare un’auto elettrica, è possibile mettersi alla prova con il test sul sito ufficiale Citroën e conseguire la tua patente elettrica – oltre a ottenere uno sconto di 400€ su tutti i modelli full electric o hybrid della gamma.

Presso tutte le sedi di Manzotti sarà possibile trovare diverse vetture in pronta consegna e richiedere gratuitamente una valutazione del proprio usato. Manzotti Automobili è presente in 11 città del Veneto, dalla provincia di Belluno a Treviso, Padova e Vicenza, con diversi brand del settore automobilistico e delle due ruote. I consulenti di Manzotti guideranno i cilenti nella scelta del veicolo e della tipologia di acquisto o noleggio più adatto, secondo le singole esigenze di mobilità.

Per saperne di più è possibile visitare il sito di Manzotti o recarsi direttamente in negozio sabato 17.