"Non solo prosecco" - escursione guidata sulle colline di Soligo

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 - partenza ore 9:00 da via Croda

Escursione giornaliera sulle colline di Farra di Soligo



"Se prendi quel sentiero, non tornerai facilmente indietro, una smania di scoprire ti prenderà, vorrai vedere cosa c'è dopo quella curva, dopo quella cima, dopo quel castagno, dopo quel vigneto....

Le colline sopra Soligo sono così: incredibilmente sorprendenti, perchè se ti aspetti di trovare solo terrazzamenti e viti ti sbagli, il loro profilo a tratti dolce ed a tratti aguzzo, nasconde una meravigliosa natura punteggiata da storia, arte, devozione e tradizione."



INFO TECNICHE:

Sviluppo: circa 15 km

Dislivello totale: +850 m

Tempo in movimento: 5 ore

Durata complessiva escursione:

intera giornata

(circa 8 ore pause comprese)

Fondo: misto, prevalenza sterrato

Difficoltà: media (E - EE)



EQUIPAGGIAMENTO:

Scarpe o scarponi da trekking,

abbigliamento a strati,

zainetto con scorta d'acqua, snack, pranzo al sacco, cappellino, crema solare.

Utili i bastoncini.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15

comprendente accompagnamento e guida

con guida ambientale escursionistica AIGAE



Prenotazione obbligatoria



INFO ED ISCRIZIONI

Elisa 366 4210602

sentieriesorrisi@gmail.com





Gallery



sarà rimandato a data da definirsi