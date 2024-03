Spettacolo "Provaci ancora, Todero (ovvero brontoloni se nasse)"

Prendete una compagnia amatoriale, l'ARC DI SAN MARC, della varietà BISLACCA, ponetela in una sala prove, mescolate i vari attori con una buona dose di Carlo Goldoni, aggiungete sapore con Ramiro Besa, quanto basta.

Otterrete una miscela arruffata, simpaticamente cialtrona (lo è veramente… o è tutta finzione scenica?) intitolata

“PROVACI ANCORA , TODERO…ovvero: Brontoloni se nasse!”

C’è chi arriva in ritardo, i costumi non sono ancora pronti, qualcuno non sa la parte a memoria, altri confondono le battute con un precedente spettacolo.

Si litiga, si protesta, si piange e si minaccia di abbandonare la compagnia: sembra proprio che la prima debba saltare, ma vedremo tutti assieme come andrà a finire…

======================================

sabato 13 aprile 2024 ore 20:45

Sala Damiano Chiesa

via per Brugnera, 1

Francenigo di Gaiarine (TV)

----------------------------------------------------------------------

INGRESSO UNICO € 7,00

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Per informazioni e prenotazioni:



email associazionelacorrente@gmail.com