Puesta del Sol - Giusti Wine

Domenica 04 giugno ritorna il tuo aperitivo preferito

Dalle 17:00 fino a tarda notte

"Giusti Wine - Puesta del Sol"

In diretta su Radio Piterpan

Una domenica di primavera nel cuore della Tenuta Rolando, sede principale dell’azienda Giusti Wine, che con i suoi 22,5 ettari, è una proprietà estesa e di rara bellezza.

Al centro della tenuta si trova l’originale Torre di osservazione, realizzata nel 2014 dall’architetto Armando Guizzo.

Dai suoi 11 metri di altezza si gode di una visuale mozzafiato che spazia dal Montello al Piave e, nelle giornate più terse, fino alle Prealpi e alle Dolomiti. La struttura in acciaio corten fa da vedetta alle tenute ed è costruita all’interno di un laghetto.

Le linee dell’opera ricordano una nave, a simboleggiare il viaggio compiuto da Ermenegildo Giusti.

Il laghetto ospita una colonia di pesci rossi, animali molto sensibili agli agenti chimici e la cui vivacità testimonia la sostenibilità della gestione dei vigneti circostanti, coltivati secondo metodi naturali

La Torre è il fulcro della promenade che attraversa la tenuta e lungo la quale si può sostare all’ombra di gelsi antichi, alberi scelti per il loro legame con la tradizione agricola trevigiana.

Un luogo incantato dove trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici, musica, intrattenimento con spettacoli, finger food e delizie culinarie espresse.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

E ADATTO AD UN PUBBLICO DI TUTTE LE ETA'.

Si balla e si fa festa con Radio PiterPan , i migliori artisti di strada e molte sorprese!

STAND GASTRONOMICO

Attivo durante tutto l'evento

(Churrasco, patatine fritte, verdure grigliate, panini)

Info e prenotazioni (anche WhatsApp) :

Marco Badoer +39 347 389 8873

Fabio Bordignon +39 3930357412

c/o LA TORRE GIUSTI WINE

Via del Volante, 4,

31040 Nervesa della Battaglia TV

Un ringraziamento al Signor Ermenegildo Giusti e alla sua famiglia che da 7 anni mettono a disposizione la loro proprietà e son in prima linea nell'aiutare l'organizzazione affinchè tutti possano trovare un luogo dove concedersi un po di spensieratezza e di sano divertimento. Per tutti i giovani, le famiglie, i bambini di Nervesa e del comprensorio limitrofo.

Presenteremo la squadra di Mara Fontebasso sindaco per le eleggere il nuovo sindaco di Nervesa della Battaglia.

* IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO ESSENDO COMPLETAMENTE ALL'APERTO NON SI TERRA' *