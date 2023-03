La pulce nell'orecchio - Commedia in due atti di George Feydeau

Raimonda, sospetta che il marito Avv. Vittorio Emanuele Chandebi-se la tradisca; per scoprirlo ascolta il consiglio dell'amica del cuore Luciana De Histangua, consorte di un focoso e geloso spagnolo.

Invia al marito un invito anonimo per un appuntamento nell'albergo a ore "Il Micio Innamorato", dove si reca ella stessa per coglier lo sul fatto. Impossibile riassumere ciò che succede in quell'albe-rgo: vi si ritroveranno tutti i personaggi della commedia, tra i quali un facchino, perfetto sosia di Chandebise, e persino lo spagnolo De Histangua, marito di Luciana, che irrompe nell'albergo armato di pistola. Tutti fuggono e si inseguono gli uni con gli altri, tentando disperatamente di salvare le apparenze in una girandola di relazioni che si complica sempre più. Riusciranno a dipanare gli equivoci, per togliersi finalmente..a pulce dall'orecchio?



Drammaturgia e regia di FRANCESCO BOSCHIERO



BIGLIETTI:

intero 10 €,

(da 26 a 65 anni)

ridotto 8 €

(studenti da 11 a 25 anni, oltre 65 anni, tesserati FITA-UILT e altre tessere teatrali, disabili con accompagnatore)

ingresso gratuito fino a 10 anni



ORARIO BIGLIETTERIA:

dalle ore 19:30 del giorno dello spettacolo

presso biglietteria Teatro Astori



PER INFORMAZIONI:

Poldo 327 2890931 - traccesulpalco@libero.it



