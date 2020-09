Punk acustico al parco Fenderl di Vittorio Veneto con i Derozer

Appuntamento al Parco Fenderl di Vittorio Veneto con “Acoustic Punk in the Park”, rassegna organizzata dallo Spazio Mavv, che domenica 20 settembre 2020 accoglie un ospite speciale in una versione inedita: in concerto Seby, voce e chitarra dei Derozer. Il leader della punk band di Vicenza si esibisce in set acustico nel quale, accompagnato da Zamu (Duracel/Derozer) alla chitarra, ripercorrerà le più belle canzoni dei Derozer, il tutto arricchito da storie, aneddoti e avventure che le hanno ispirate. Ingresso libero con prenotazione su Eventbrite (https://rb.gy/iodls7). In caso di pioggia i concerti si terranno presso lo Spazio Mavv di Vittorio Veneto. Inizio concerto ore 18:30.