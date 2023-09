“Punto di Gusto” - 1^ edizione

La prima edizione di “Punto di Gusto”, vero e proprio viaggio proporrà tra i prodotti enogastronomici delle Regioni italiane, si svolgerà dal 15 al 17 settembre in Piazza Aldo Moro a Carità di Villorba.

“Punto di Gusto” rimarrà aperto dalle ore 09:00 alle 21:00 ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Dentro Agli Eventi di Buja (UD) e le associazioni di categoria del territorio. L’evento ha l’obiettivo di riunire produttori e commercianti del mondo del cibo che hanno messo al centro delle loro attività l’offerta al consumatore delle specifiche eccellenze italiane. In Piazza Aldo Moro ci si potrà quindi avvicinare all’enogastronomia di nicchia per conoscere ed apprezzare un patrimonio unico di gusti, sapori e tradizioni di Puglia, Piemonte, Liguria, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia e, naturalmente, Veneto.

A latere di “Punto di Gusto”, il 16 e 17 settembre, sempre dalle ore 09:00 alle ore 21:00, è prevista la presenza di stand con hobbisti, operatori del proprio ingegno, che proporranno creazioni fatte totalmente a mano.