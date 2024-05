Q.Pido - Talk “Che genere di parole? Il sessismo nei luoghi di lavoro salariati”

Mercoledì 15 maggio alle ore 21 la CGIL di Treviso, in collaborazione con Coordinamento LGBTE Treviso e l’associazione Uniche ma plurali, all’auditorium della sede di via Dandolo, ha in programma un talk dal titolo “Che genere di parole? Il sessismo nei luoghi di lavoro salariati”. Protagoniste Alexa Pantanella e Laura Schettini, docenti universitarie e autrici rispettivamente dei volumi “Ben detto. Un’immersione nel modo in cui usiamo il linguaggio e una guida su come renderlo più consapevole e rispettoso” e “L’ideologia gender è pericolosa”. Si andrà alla radice linguistica degli episodi di discriminazione o aggressione verbale, degli stereotipi più o meno accettati e comuni, che determinano la narrativa tossica sui luoghi di lavoro salariato.

“Da anni ormai sosteniamo le rivendicazioni e l’attività di informazione, di lotta alle discriminazioni, di promozione dei diritti civili, per l’affermazione individuale e collettiva delle persone lgbt all’interno delle nostre comunità, portata avanti dal Coordinamento LGBTE Treviso in città e sul territorio – afferma il segretario generale della CGIL trevigiana Mauro Visentin –. Una collaborazione che, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro l’omo-bi-transfobia, celebrata il 17 maggio, si rinnova anche quest’anno nella realizzazione di un evento della rassegna che ospiteremo all’auditorium della sede di Treviso. Un momento per trattare grazie a due autrici dell’importanza delle parole, come veicolo di inclusione o come strumento di discriminazione anche nel lavoro. Noi abbiamo il compito di tutelare i lavoratori e le lavoratrici anche da queste forme di sopruso. Inoltre, ricordiamoci – afferma il segretario generale della CGIL – che un buon ambiente di lavoro è un ambiente composto da una varietà di persone che contribuiscono socialmente e civilmente a un arricchimento reciproco”.

“Q.Pido – Treviso Equality Festival”, la rassegna dedicata alla cultura LGBTQIA+ giunta alla sesta edizione, inserita nella Rete Festival di Treviso e patrocinata dal Comune di Treviso.