Il qigong dei 6 suoni

?WORKSHOP QI GONG 6 SUONI ?

Il Qi gong dei 6 suoni è un potente strumento per migliorare l'adattamento all'ambiente, la risposta immunitaria e la funzionalità degli organi. Può essere praticato a qualunque età e condizione fisica.

Sarà insegnata la forma dello stile Ma Litang, la forma più diffusa di questa pratica in Cina e nel mondo.

Il Workshop comprenderà i principi teorici di base della Medicina Tradizionale Cinese, la tecnica di emissione dei suoni ed i movimenti associati ai diversi organi.

? L'INSEGNANTE

Salvatore A. Messina, allievo diretto della dottoressa Ma Xu Zhou, figlia di Ma Litang. Pratica discipline orientali da oltre 42 anni, insegnante di Qi Gong e Tai Chi Chuan UISP-CONI, operatore esperto di massaggio cinese Tui Na e Medicina Cinese.

Info su https://tuinatreviso.it/Esperienze e https://tuinatreviso.it/Maestri

?LUOGO

Le lezioni si terranno nel parco di Villa Pontello, o in caso di pioggia nella barchessa di Villa Pontello,

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

?GIORNI ED ORARI

Domenica 24 luglio h 10/17. con pausa pranzo dalle 12 alle 13:30. Si consiglia il pranzo al sacco.

?COSTI

Il costo totale dello workshop è di 50 €, inclusa la quota associativa obbligatoria di iscrizione, che sarà valida fino al 31 dicembre 2022.

?? ISCRIZIONI

Il Workshop si terrà a raggiungimento di un numero minimo di iscritti. I posti saranno limitati. Contattateci l più presto via Messenger o WhatsApp 3426723680 - Michael



