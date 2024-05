Q.Pido 2024 al Dump con TCBF presenta "Bad Gays. Crudeli e spietati: una storia omosessuale”

Per i sette giorni di eventi e appuntamenti, in calendario dal 12 al 18 maggio, attorno alla Giornata Mondiale contro l’omo-bi-transfobia celebrata il 17 maggio, per la rassegna “Q.Pido – Treviso Equality Festival”, dedicata alla cultura LGBTQIA+ giunta alla sesta edizione, inserita nella Rete Festival di Treviso e patrocinata dal Comune di Treviso, dopo l’AperInLove con le magie di Alberto Vio al FreakBar, la proiezione del film “Estranei” Andrew Haigh al Cinema Edera e, in collaborazione con CGIL Treviso e l’associazione Uniche ma plurali, il talk dal titolo “Che genere di parole? Il sessismo nei luoghi di lavoro salariati”, domani il Dump di Galleria Bailo a Treviso, dalle ore 21, ospiterà la presentazione del volume “Bad Gays. Crudeli e spietati: una storia omosessuale” del critico e scrittore inglese Huw Lemmey e del ricercatore americano Ben Miller, edito da Il Saggiatore. In collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, a raccontare il loro lavoro, insieme a Lalla Fiorin del TCBF, Giacomo Agnello Modica, autore delle illustrazioni contenute nel saggio. Bad Gays raccoglie e ricostruisce quattordici vite incredibili di alcune tra le figure più controverse della storia, per scardinare i luoghi comuni tradizionali dell’identità sessuale capovolgendo o meglio traguardando il principio per il quale ogni minoranza che lotta per uscire dall’emarginazione, per il riconoscimento o per la stessa sopravvivenza, si trova prima o poi a fare i conti con la questione di chi debba essere il volto della propria battaglia, quali voci e prospettive all’interno del gruppo debbano essere messe in luce per riflettere adeguatamente sulla propria esistenza. Lemmey e Miller si pongono di fronte a una questione ancora più acuta relativamente a quali sfaccettature non ancora raccontate ha la storia queer, puntando il riflettore su quei personaggi gay che faticheremmo a definire paladini dei diritti Lgbtq+: i bugiardi, i potenti, gli arrivisti, i criminali. Da Alessandro Magno a Ernst Röhm, da Yukio Mishima a Lawrence d’Arabia, la storia ne è disseminata.

A organizzare la rassegna “Q.Pido – Treviso Equality Festival” è il Coordinamento LGBTE Treviso, che da oltre dieci anni propone attività di informazione, lotta alle discriminazioni, prevenzione e promozione dei diritti civili, operando per l’affermazione individuale e collettiva delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, queer, intersessuali e asessuali all’interno della comunità trevigiana.