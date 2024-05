Quale Europa, tra welfare e crisi climatica. Capire, discutere, scegliere

Incontro con Elena Granaglia, professoressa di Scienza delle finanze all’Università Roma Tre, curatrice del libro “Quale Europa“, e Rossella Muroni, sociologa, già presidente nazionale di Legambiente



Modera Valentina Calzavara, giornalista La Tribuna di Treviso



Tra il 6 e il 9 giugno in tutta Europa le urne saranno aperte per eleggere il nuovo Parlamento europeo.



Tra il 6 e il 9 giugno in tutta Europa le urne saranno aperte per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I partiti scaldano i motori: scelgono nomi, avanzano candidature, pensano tattiche. E i programmi? Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i paesi membri rischiano di condurre a proposte di scarso respiro, timide nell’affrontare le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale; ambigue, al meglio, nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie ereditate.



La strada da prendere per noi non è quella dell’indifferenza o dell’opposizione all’Ue. L’Unione europea può essere una risorsa preziosa per i destini del mondo, ancor più in questa fase di crescente disordine mondiale e di crescenti rischi per la pace. Non serve, però, una «Unione qualunque». Si sfidano oggi, e continueranno a sfidarsi dopo le elezioni, tre idee diverse di Europa: quella che ha governato gli ultimi cinque anni, che, pur compiendo passi in avanti in campo digitale, ambientale e di autonoma capacità di investimento, resta profondamente segnata dalla cultura neoliberista; quella conservatrice-autoritaria, che al neoliberismo cerca di affiancare nazionalismo e corporativismo, giocando «sociale» contro «ambientale», «noi» contro «loro»; e, poi, una terza idea, quella di un’Europa di giustizia sociale e ambientale e di pace.



Di fronte a questo scenario l’Associazione CombinAzioni ha deciso di scendere in campo con questo incontro, aderendo al “Viaggio in Italia con la testa in Europa” del Forum Disuguaglianze Diversità per presentare il libro “Quale Europa“. Non è una discesa nell’arena elettorale. È l’offerta di alcuni tratti dell’Unione europea che servirebbe alla giustizia sociale e ambientale, un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare – prima e dopo le elezioni – programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura.



L’Unione auspicata in questo incontro è un luogo di promozione del welfare universale, non penalizzato dall’austerità; dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunità; dove la trasformazione ecologica sia accelerata nell’interesse prima di tutto dei più vulnerabili per realizzare un modo più giusto di vita e di lavoro e dove politiche pubbliche e governo siano democratizzati. Un’Europa che prenda consapevolezza del proprio ruolo fondamentale nei processi migratori e che agisca come costruttore di cooperazione e pace.



Nel corso dell’incontro, con Elena Granaglia e Rossella Muroni parleremo di due tra i temi più importanti per disegnare un’Europa di giustizia sociale e ambientale, ovvero il welfare e la crisi climatica.



Elena Granaglia è professoressa di Scienza delle ?nanze presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi Roma Tre. Da sempre si occupa del rapporto fra giustizia distributiva, ef?cienza e disegno delle politiche sociali. Fra i suoi ultimi lavori: Il reddito di base (Futura, 2024), Uguaglianza di opportunità. Sì, ma quale? (Laterza, 2022) e Dobbiamo preoccuparci dei ricchi? (Il Mulino, 2014, insieme a Maurizio Franzini e Michele Raitano). È membro del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità.



Rossella Muroni, presidente nazionale dell’associazione Nuove Ri-Generazioni, è sociologa, ecologista, esperta nei temi della sostenibilità ambientale e sociale dei territori. Già presidente nazionale di Legambiente, nel 2018 è stata eletta come indipendente alla Camera dei deputati ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici di Montecitorio e di componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Negli ultimi anni si è occupata di rigenerazione urbana, processi di partecipazione, democrazia energetica. Scrive per diverse testate, tra cui Huffington Post e il portale Greenreport.



L’incontro è realizzato nell’ambito di Fuori-festival, rassegna di incontri per orientarsi nel mondo che cambia, e del Patto per la Lettura in Area Montebellunese, nonché del Viaggio in Italia con la testa in Europa del Forum Disuguaglianze Diversità.



